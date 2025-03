Confederação Brasileira de Rugby divulga nota de repúdio após atletas serem vítimas de injúria racial na Argentina

Leia a íntegra da nota divulgada pela CBRu:

Com isso, esperamos seguir trabalhando com a Sudamérica Rugby e com as federações dos países vizinhos de maneira ativa e agradecemos o compromisso acordado. Infelizmente, não se trata de um caso isolado e a Brasil Rugby reforça que repudia veementemente qualquer manifestação de teor racista ou de qualquer teor discriminatório contra qualquer pessoa, independentemente de sua origem étnica, raça, cor, nacionalidade, classe social, gênero ou orientação sexual, especialmente no ambiente do Rugby, um esporte que se destaca por seus valores de respeito, inclusão e fair play. Acreditamos firmemente que nenhuma forma de discriminação deve ser tolerada. Este tipo de conduta é inaceitável no Rugby, seja no Brasil, na América do Sul ou em qualquer parte do mundo.