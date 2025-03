Com gols de Mbappé e Vini Junior, Real Madrid bate Rayo Vallecano e cola no líder Barcelona

Vinicius Jr comemora golaço. THOMAS COEX / AFP

O Real Madrid se reabilitou da derrota na rodada passada, venceu o Rayo Vallecano, com gols de Mbappé e Vini Junior, por 2 a 1 neste domingo (9) e colou no Barcelona, líder do Campeonato Espanhol. O time de Madri soma agora 57 pontos, mesma pontuação do rival, que tem um jogo a menos e venceu o confronto direto no primeiro turno por 4 a 0.

O jogo do Barcelona na rodada, contra o Osasuna, aconteceria no sábado foi suspenso por causa da morte do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. O time de Carlo Ancelotti foi beneficiado ainda pela derrota do Atlético de Madrid, que levou a virada do Getafe e estacionou nos 56 pontos. O Rayo Vallecano é o sétimo colocado, com 36 pontos. Na próxima rodada, Barcelona e Atlético se enfrentam no domingo, enquanto o Real joga com o Villareal no sábado. No mesmo dia, o Rayo Vallecano enfrenta o Girona.

No jogo deste domingo, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid começou pressionando os visitantes, especialmente pelo lado esquerdo, com Mbappé e Vini Jr. E foi por este setor e envolvendo os dois jogadores que saiu o primeiro gol da partida.

Aos 30 minutos, o brasileiro lançou o companheiro, que avançou em velocidade. Ao entrar na área, o francês cortou para dentro e bateu forte de pé direito, no canto esquerdo do goleiro Batalla. Foi o 18º gol do atacante no Espanhol, que está atrás somente de Lewandoski, do Barcelona, que tem 21 gols, na lista de artilheiros.

Quatro minutos depois, foi a vez de Vini Jr. Após passe de Modric, ele invadiu a área, pedalou diante de Ratiu e bateu forte. A bola desviou no defensor do Rayo Vallecano e entrou. O brasileiro é o vice-artilheiro do Real no Espanhol, com 10 gols.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, os visitantes diminuíram com um golaço de Pedro Diaz. Após tabelar com Alvaro Garcia, ele acertou um belo chute de fora da área. A bola explodiu no travessão antes de cair dentro do gol de Lunin.