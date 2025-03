Com golaço de Bruno Henrique, Flamengo vence Vasco e pode até perder que vai à final do Carioca

Bruno Henrique marcou um golaço no segundo tempo, e o Flamengo ampliou sua vantagem na semifinal do Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 a 0 neste sábado no Engenhão, e agora pode perder por até um gol de diferença no próximo sábado, no Maracanã, que se classifica para a decisão do Estadual. Na outra semifinal, estão Volta Redonda e Fluminense.

Por ter feito a melhor campanha, que valeu a Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem de jogar por igualdade no saldo de gols agregado diante do Vasco, quarto colocado na fase inicial. A primeira partida da semifinal foi disputada no gramado sintético do Engenhão, pois São Januário foi vetado por falta de segurança. O mandante Vasco optou por jogar no estádio do Botafogo, preterindo o Maracanã. O público foi de pouco mais de 10 mil presentes, deixando vários espaços vazios.

O jogo começou nervoso. Com menos de dois minutos de bola rolando, dois jogadores, um de cada lado, já haviam tomado cartão amarelo. O Flamengo começou com mais volume de jogo, mas com o passar do tempo o Vasco conseguiu acertar a marcação e equilibrou o jogo. Com lances ríspidos e forte marcação dos dois times, foi o mandante quem conseguiu a melhor chance no primeiro tempo.

Já aos 42 minutos, Rayan finalizou dentro da área e, com o goleiro Rossi, já batido no lance, o zagueiro Léo Ortiz conseguiu tirar a bola quase em cima da linha. A primeira etapa terminou sem gols e com seis cartões amarelos, quatro para Vasco e dois para o Flamengo.

No segundo tempo, mais espaços apareceram e o Flamengo conseguiu finalizar mais. Aos 11 minutos, Luiz Araújo recuperou uma bola e acertou, da entrada da área, na trave de Léo Jardim. Precisando do resultado, o técnico Fábio Carille, do Vasco, promoveu a estreia do atacante Loide Augusto, que entrou no lugar do volante Matheus Carvalho, um dos amarelados na primeira etapa, pouco antes dos 15 minutos.

O Flamengo chegou ao gol com uma bela jogada de Bruno Henrique, aos 21 minutos. Ele recebeu passe na meia-lua. Dominou com a perna direita e, sem deixar a bola cair, chutou forte de esquerda no ângulo esquerdo, sem chance para Léo Jardim.

Carille tentou reagir promovendo três alterações no Vasco. Garré, Sforza e Payet entraram no lugar de Rayan, Jair e Philippe Coutinho, mas o time não conseguiu pressionar o Flamengo. No último lance, o Vasco finalizou com uma cabeçada de João Victor que parou nas mãos de Rossi.

O Flamengo agora terá a semana livre para se preparar para a segunda semifinal, enquanto o Vasco joga na quarta-feira contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 FLAMENGO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Sforza) e Matheus Carvalho (Loide Augusto); Philippe Coutinho (Payet), Vegetti e Rayan (Garré). Técnico: Fábio Carille

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Gonzalo Plata (Ayrton Lucas), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Luiz Araújo (Allan). Técnico: Filipe Luís

GOL - Bruno Henrique, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Piton, João Victor, Vegetti, Matheus Carvalho e Hugo Mouro (Vasco), Erick Pulgar e Wesley (Flamengo)

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - R$ 764.864,00.

PÚBLICO - 10.966 presentes.