Com fim de suspensão nesta terça-feira, Pogba procura clube para voltar a jogar

As lesões e um caso de extorsão e sequestro que envolvia um de seus irmãos completaram o 'inferno' de Pogba nesse período.

Campeão do mundo pela seleção da França em 2018, Pogba foi suspenso por quatro anos por ter testado positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA) após o jogo entre Juventus e Udinese em 20 de agosto de 2023.

No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu a suspensão para 18 meses ao considerar que a "ingestão" da substância não foi "intencional", mas sim proveniente um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou na Flórida.

Vivendo em Miami, Pogba vem compartilhando nas redes sociais de sua rotina de treinos para encontrar um novo clube. Prestes a completar 32 nos (dia 15 de março), seu principal objetivo é voltar à seleção francesa para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Pogba tinha contrato com a Juventus até 2026, mas ambas as partes chegaram a um acordo para romper o vínculo em novembro do ano passado. Seu último jogo foi em setembro de 2023.