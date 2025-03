Colunistas opinam: Neymar merece ser convocado para a Seleção Brasileira?

Com 33 anos, o camisa 10 voltou ao Santos neste ano. Na disputa do Paulistão, são três gols e três assistências em 10 jogos, que podem credenciá-lo a voltar à lista.

Zero Hora perguntou aos seus colunistas se eles concordariam com uma possível convocação. Confira abaixo.

Neymar merece ser convocado para a Seleção?

Cesar Cidade Dias

Sempre. Neymar é um bálsamo de genialidade no futebol brasileiro e a sua presença sempre eleva o nível de todos. Não temos o direito de prescindir do talento e da liderança de um jogador como ele.

Diogo Olivier

Merece. Mesmo que não estivesse evoluindo a olhos vistos no Santos, tinha de ser convocado. Não se trata diferentes feito Neymar como iguais. O ambiente sabe que não é privilégio, mas merecimento e história . Se ele está fazendo um esforço para voltar a jogar em alto nível, é óbvio que isso envolve o projeto Copa do Mundo. Nem que seja só para treinar com a Seleção ou jogar alguns minutos nessa convocação. Só a presença de Neymar no dia a dia fará diferença para os outros, que não conseguem ser protagonistas.

Leonardo Oliveira

Marcelo De Bona

Sim. É hora de reconectar o principal jogador brasileiro com a Seleção. Ainda que não esteja no melhor momento técnico, Neymar vive um processo de recomeço no futebol, no Santos e, consequentemente, na Seleção. O fato de ser a primeira convocação do ano também dá uma ideia de cara nova.