Donovan Mitchell foi o destaque do Cleveland Cavaliers. BRIAN KOLIN / NBAE / Getty Images via AFP

O Cleveland Cavaliers se tornou a primeira equipe garantida nos playoffs da NBA. Na noite desta quarta-feira (5), o dono da melhor campanha desta temporada regular faturou a 12ª vitória seguida ao superar o Miami Heat, por 112 a 107, e mostrou força pouco mais de um mês antes do início dos playoffs.

Jogando em casa, os Cavaliers aproveitaram os desfalques do Heat e foram liderados por Donovan Mitchell, autor de 26 pontos. Darius Garland e Evan Mobley alcançaram um "double-double" cada: 15 pontos e 10 assistências, e 16 pontos e 13 rebotes. Pelo Heat, o destaque foi Bam Adebayo, que também atingiu dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 34 pontos (sua maior pontuação da temporada) e 12 rebotes.

O time de Cleveland exibe a maior sequência invicta do momento na NBA, com 12 triunfos consecutivos. Com este ritmo, que emula o forte início de temporada da equipe, a franquia soma o maior número de vitórias e o menor de derrotas do campeonato até agora: 52/10. A performance assegura os Cavaliers diretamente nos playoffs.

Pela mesma rodada, a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Dallas Mavericks por 137 a 107 também marcou feito importante nesta quarta. Giannis Antetokounmpo anotou 32 pontos e entrou para a seleta lista de jogadores com até 30 anos a alcançarem a marca de 20 mil pontos.

O jogador, que tem justamente 30 anos de idade, soma agora 20.010 pontos na carreira, se tornando o 52º da história a superar tal marca geral. Entre os mais jovens, ao lado do astro grego, estão LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain e Michael Jordan.

— Espero que muitas pessoas me vejam e eu represente as pessoas que podem não ter tudo, podem não ser as mais talentosas, mas são disciplinadas e aparecem todas as noites para fazer a coisa certa — disse Antetokounmpo.

— Não importa o resultado, eles continuam voltando e continuam sendo disciplinados em seu ofício. Espero que eu possa representar todas essas pessoas.

Apesar do destaque, Antetokounmpo não foi o maior pontuador dos Bucks nesta noite. Isso porque Damian Lillard alcançou os 34 pontos. Pelos Mavericks, Klay Thompson anotou 28 pontos. Os Bucks ocupam o quarto lugar da Conferência Leste, com 36 vitórias e 25 derrotas. E os Mavericks figuram em 10º no Oeste, com 32/31.

Leia Mais NBA: Kyrie Irving sofre grave lesão e está fora da temporada

Confira resultados da noite desta quarta-feira (5)

Boston Celtics 128 x 118 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 110 x 125 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 112 x 107 Miami Heat

Washington Wizards 125 x 122 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 137 x 107 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 116 x 110 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 103 x 120 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 123 x 115 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta quinta-feira (6)

Orlando Magic x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x New York Knicks

Ouça o PrimeCast, o podcast da Gaúcha sobre esportes americanos

O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NBA e a NFL toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site de Zero Hora e app GZH.