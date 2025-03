City sofre gol no fim, perde para o Nottingham e pode ser ultrapassado pelo Chelsea no Inglês

O Manchester City viu a pressão aumentar sobre o seu elenco ao sofrer seu oitavo revés no Campeonato Inglês. Desta vez, foi surpreendido pelo Nottingham Forest no City Ground, pela 28ª rodada, em mais uma partida apática dos comandados de Pep Guardiola. Apesar de dominar a posse de bola, o time visitante não conseguiu criar jogadas eficazes e, assim, viu a vitória escapar diante de um adversário bem organizado defensivamente e perigoso nos contra-ataques.

Com o resultado, o City permanece com 47 pontos, apenas um a mais do que o Chelsea, que ocupa o quinto lugar e entra em campo neste domingo para enfrentar o Leicester. Por outro lado, o Nottingham Forest comemorou o triunfo e alcançou 51 pontos, na terceira posição na tabela. O zagueiro brasileiro Murillo foi um dos destaques, não tendo sofrido um drible sequer.

Pressionado pela instabilidade na temporada, o Manchester City teve mais um primeiro tempo abaixo do esperado. A equipe de Pep Guardiola dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa bem postada do Nottingham Forest. Sem criatividade no setor ofensivo, os Citizens apostaram em chutes de fora da área, sendo o mais perigoso um arremate de Nico González, que passou rente à trave do goleiro Sels.

O Nottingham, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa, fechando os espaços e esperando oportunidades no contra-ataque. Hudson-Odoi ficou isolado no ataque, enquanto Chris Wood recuava para ajudar na armação. A melhor chance dos visitantes veio em um chute de Gibbs-White, que recebeu com liberdade dentro da área, mas finalizou muito mal, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

No segundo tempo, o jogo ficou mais dinâmico, com ambas as equipes em busca do gol. O Nottingham Forest foi o primeiro a assustar, quase marcando logo no início. Elanga fez uma boa jogada pela esquerda, chegando até a linha de fundo e cruzando para a segunda trave. Domínguez apareceu para finalizar de primeira, mas Ederson fez uma defesa difícil. A equipe visitante mostrou ser mais perigosa nesse momento, com o City tendo dificuldades para reagir.

O time de Guardiola tentava responder com a velocidade de Foden, Savinho e Doku, buscando criar jogadas ofensivas. No entanto, a defesa do Nottingham Forest se manteve bem posicionada, o que dificultou a entrada na área adversária. Haaland, geralmente decisivo, foi praticamente inexistente durante a partida, sem conseguir se envolver no jogo ofensivo.

Aos 21, o Nottingham teve uma grande chance de marcar. Hudson-Odoi fez uma boa troca de passes dentro da área do City, chutando cruzado e forte. Ederson fez uma defesa espetacular, espalmando a bola, que ainda bateu na trave antes de sair. Foi a oportunidade mais clara do jogo.

Guardiola ainda fez algumas mudanças tentando dar mais dinamismo ao time, mas as alterações não surtiram efeito. A entrada de De Bruyne também não conseguiu mudar o cenário, e o Manchester City viu mais uma vez seu desempenho aquém das expectativas. Para piorar, o Nottingham surpreendeu no fim. Aos 37, Hudson-Odoi recebeu de Gibbs-White, invadiu a área e chutou com categoria para fazer 1 a 0.

Após o gol, o City se perdeu por completo na partida, ficou assistindo o rival jogar e quase sofreu o segundo em tentativa de Wood. A bola acabou desviando em Rúben Dias e saindo pela linha de fundo.