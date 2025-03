Chelsea vence Leicester e entra na zona de classificação da Champions

Com um gol do lateral Marc Cucurella (60'), o Chelsea (4º) derrotou o Leicester (19º) por 1 a 0 neste domingo (9) e ultrapassou o Manchester City (5º) na tabela do Campeonato Inglês, entrando na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Em um jogo complicado para os 'Blues', no qual Cole Palmer inclusive perdeu um pênalti no primeiro tempo (22), Cucurella garantiu a vitória com um chute cruzado de fora da área.

Com este resultado, o Chelsea soma 49 pontos e supera o City (47), que no sábado foi derrotado por 1 a 0 pelo Nottingham Forest (3º com 51 pontos).

O Arsenal (2º com 54 pontos) vai a Old Trafford ainda neste domingo para enfrentar o Manchester United (15º com 33 pontos), que vive grave crise.

Outra equipe que vai mal na temporada, o Tottenham (13º) voltou a decepcionar os torcedores com o empate em casa com o Bournemouth (8º) em 2 a 2.

Por sua vez, o líder Liverpool deu mais um passo à frente rumo ao título ao derrotar o lanterna Southampton por 3 a 1 no sábado. Com a vitória, os 'Reds' chegaram a 70 pontos, embora com dois jogos a mais que o Arsenal.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Nottingham - Manchester City 1 - 0

Crystal Palace - Ipswich Town 1 - 0

Liverpool - Southampton 3 - 1

Brighton - Fulham 2 - 1

Brentford - Aston Villa 0 - 1

Wolverhampton - Everton 1 - 1

- Domingo:

Chelsea - Leicester 1 - 0

Tottenham - Bournemouth 2 - 2

(13h30) Manchester United - Arsenal

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 54 27 15 9 3 51 23 28

3. Nottingham 51 28 15 6 7 45 33 12

4. Chelsea 49 28 14 7 7 53 36 17

5. Manchester City 47 28 14 5 9 53 38 15

6. Brighton 46 28 12 10 6 46 40 6

7. Aston Villa 45 29 12 9 8 41 45 -4

8. Bournemouth 44 28 12 8 8 47 34 13

9. Newcastle 44 27 13 5 9 46 38 8

10. Fulham 42 28 11 9 8 41 38 3

11. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

12. Brentford 38 28 11 5 12 48 44 4

13. Tottenham 34 28 10 4 14 55 41 14

14. Everton 33 28 7 12 9 31 35 -4

15. Manchester United 33 27 9 6 12 33 39 -6

16. West Ham 33 27 9 6 12 32 47 -15

17. Wolverhampton 23 28 6 5 17 38 57 -19

18. Ipswich Town 17 28 3 8 17 26 58 -32

19. Leicester 17 28 4 5 19 25 62 -37

20. Southampton 9 28 2 3 23 20 68 -48