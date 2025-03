Cerrado Basquete conquista primeira vitória na história da Liga de Basquete Feminino

Izabela Andrade liderou histórica vitória do Cerrado. Carlos Jr / LBF/Divulgação

Estreante na Liga de Basquete Feminino (LBF) e primeiro time do Distrito Federal a disputar a principal competição do país em 10 anos, o Cerrado Basquete finalmente conquistou sua primeira vitória na competição. Nesta terça-feira (18), mesmo jogando fora de casa, a equipe brasiliense venceu o também estreante ADRM Maringá (PR) por 80 a 75.

Com a primeira vitória no torneio, o Cerrado pulou para a quinta posição com três pontos. Já o Maringá tem a mesma pontuação, mas está em terceiro, à frente do São José dos Campos (SP). As equipes estão separadas pelo saldo de cestas.

O jogo em Maringá foi bastante equilibrado e as visitantes levaram vantagem no primeiro quarto, quando marcaram 26 a 20, diferença que se tornaria decisiva no final. O time da casa reagiu no segundo e reduziu a diferença para quatro, indo para o intervalo com placar de 43 a 39 para o Cerrado.

A partida manteve o mesmo ritmo no terceiro quarto, que terminou empatado em 23 a 23, deixando o marcador em 66 a 62 para a equipe de Brasília, que conseguiria livrar mais um ponto no último período, fechando o jogo em 80 a 75.

Com um duplo-duplo de 24 pontos e 10 rebotes, a experiente ala-pivô Izabela Andrade, 38 anos, foi a cestinha da partida e do Cerrado, que ainda contou com 20 pontos da armadora norte-americana Mia Hopkins, que ainda deu três assistências e 12 pontos e quatro rebotes da pivô Dry Oliveira, que começou no banco de reservas.