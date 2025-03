Caio Bonfim confirma favoritismo e conquista o 14º título da Copa Brasil de marcha atlética

Vice-campeão olímpico , Caio Bonfim confirmou seu favoritismo e venceu a Copa Brasil de marcha atlética pela 14ª vez , neste domingo (9), em São Paulo. Ele completou a prova dos 20 km em 1h21min48seg. Max Batista ficou com a medalha de prata (1h26min50seg), e Lucas Mazzo com o bronze (1h33min20seg).

— Gostei do resultado. Queria ter batido o tempo do ano passado, mas foi um ritmo muito bom. No ano passado não tinha esse cansaço, mas as pernas estão muito boas. Só faltou aquela perninha que tem quando você está totalmente descansado e, no final, dá uma apertadinha, uma crescida —afirmou Bonfim, que em 2024 marcou 1min21s26seg.