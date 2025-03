Brighton elimina Newcastle da Copa da Inglaterra na prorrogação

O Brighton se classificou neste domingo (2) para as quartas de final da Copa da Inglaterra, ao vencer o Newcastle por 2 a 1, graças a um gol na prorrogação.

O experiente atacante Danny Welbeck, ex-Manchester United e Arsenal, decidiu a partida com um chute certeiro no minuto 114.

No tempo normal, o sueco Alexander Isak abriu o placar para o Newcastle (22') e Yankuba Minteh empatou para o Brighton (44').

Wellbeck (34 anos), que já havia marcado contra o Newcastle no Campeonato Inglês em outubro (1 a 0), também no estádio de St. James' Park, mantém assim vivo o sonho do Brighton de conquistar o primeiro grande título de sua história.