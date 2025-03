Brasileiro Fernando Romboli está nas quartas de final de duplas em Indian Wells

Romboli é o número 82 do ranking.

A tradição dos tenistas brasileiros nas duplas é cada vez maior. Cássio Motta e Carlos Alberto Kirmayr chegaram ao top-5 na década de 1980, Marcelo Melo liderou o ranking mundial em fevereiro de 2015 e aos 41 anos acumula 39 títulos em 78 finais disputadas, enquanto Bruno Soares chegou à vice-liderança em outubro de 2016 e deixou as quadras em 2022, com 35 títulos em 69 finais.

E o ciclo de bons jogadores duplistas segue. Agora é a vez do carioca Fernando Romboli ganhar destaque no circuito. Aos 36 anos, ele disputa o Masters 1000 de Indian Wells, em parceria com o australiano John-Patrick Smith e já está nas quartas de final.