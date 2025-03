Brasil perde quatro jogos e fica em último na abertura do World Rugby Sevens Challenger

Tupis não fizeram um bom torneio. World Rugby / Divulgação

A seleção brasileira masculina terminou na 12ª e última posição da etapa de abertura do World Rugby Sevens Challenger, o circuito mundial da segunda divisão da modalidade.

Na competição disputada no Athlone Stadium, na Cidade do Cabo, na África do Sul, o Brasil perdeu os dois jogos da fase de grupos, contra Uganda (24 a 14) e Samoa (19 a 14).

Assim, os Tupis, como a seleção masculina é chamada, foram para a disputa de 9º a 12º lugar, sendo derrotados mais duas vezes. Primeiro, os brasileiros caíram para Tonga (43 a 7) e depois perderam para a Geórgia (36 a 0).

Regulamento

Ao todo, disputam o Sevens Challenger 12 seleções masculinas e 12 femininas. Cada torneio contará com quatro grupos com três seleções cada e apenas os campeões de cada grupo avançarão às semifinais. As equipes que fecharem seus grupos em segundo lugar irão para as disputas de 5º lugar e os lanternas jogarão pelo 9º lugar.

O World Rugby Sevens Challenger consiste em três etapas. As duas primeiras serão na Cidade do Cabo e definirão as 8 equipes que avançarão para o torneio final, a ser disputado em abril, em Cracóvia, na Polônia.