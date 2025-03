Brasil goleia a Bolívia e vence a primeira no Sul-Americano sub-17

A seleção brasileira venceu a primeira no Sul-Americano sub-17 disputado na Colômbia. O Brasil goleou a Bolívia por 3 a 0, em Cartagena, com gols de Ruan Pablo, duas vezes, e Kayke Santos , e lidera provisoriamente o Grupo B.

O Brasil, no entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai e pela Venezuela, as outras equipes da chave. A estreia brasileira foi com empate em 1 a 1 com os uruguaios.