Brasil enfrentará Grécia, de Tsitsipas, no Grupo Mundial da Copa Davis

Será a primeira vez que brasileiros e gregos vão se enfrentar na tradicional competição entre nações. Por isso, a sede do confronto também foi decidida por sorteio - via de regra, os duelos se alternam entre os países.

Ex-número três do mundo, Tsitsipas é o atual número nove do ranking. E vem exibindo reação no circuito após temporadas abaixo do esperado. Ele voltou a levantar um título no fim de semana passado ao se sagrar campeão do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.