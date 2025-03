Borussia Dortmund faz dois gols em oito minutos bate St. Pauli e tenta reagir no Alemão

Com dois gols em um intervalo de oito minutos, o Borussia Dortmund conseguiu um importante resultado neste sábado, ao derrotar o St. Pauli por 2 a 0, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Guirassy e Adeyemi foram os artilheiros do confronto.

Longe da briga pelas primeiras colocações, a equipe do técnico croata Niko Kovac tenta achar fôlego para iniciar uma retomada que permita, pelo menos, a briga por uma vaga aos principais torneios europeus.

Na parte intermediária da classificação (décimo lugar), o Dortmund contabiliza 35 pontos. Flertando com a zona de rebaixamento, a situação do St. Pauli é bem mais preocupante, já que a equipe ocupa o 15º posto com 21 pontos.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o jogo melhorou sensivelmente no retorno dos dois times para a etapa final. E em um intervalo de oito minutos, o Borussia definiu a vitória na casa do adversário.

Aos cinco, o atacante Serhou Guirassy aproveitou um rebote na área inimiga e acertou um tiro forte no canto direito para superar o goleiro e fazer 1 a 0. O St. Pauli ainda se recuperava do golpe quando levou o segundo.

Karim Adeyemi venceu o adversário na corrida, achou espaço para a finalização e selou a vitória com um chute rasteiro no meio do gol. Com a vantagem, o Dortmund diminuiu o ritmo, passou a jogar nos contra-ataques e garantiu os três pontos

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela competição nacional. O Borussia vai atuar em seu estádio no sábado e recebe o Augsburg. Já o St. Pauli visita o Wolfsburg.