Bia Haddad Maia cai na estreia em Indian Wells

Martin KEEP / AFP

Bia tem posição no top 20 ameaçada.

A brasileira Bia Haddad Maia não conseguiu confirmar o favoritismo contra britânica Sonay Kartal e foi eliminada neste sábado (8) em sua estreia no WTA 1000 de Indian Wells . A brasileira, 17ª do mundo, viu a adversária marcar 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1 , em 1h08min de partida.

O próximo torneio de Bia Haddad será o WTA 1000 de Miami , mas em Indian Wells ela ainda disputa a chave de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, está na segunda rodada. Elas aguardam a vencedora do confronto entre a dupla da tcheca Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, líderes do ranking, e a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri e a mexicana Giuliana Olmos.

Algoz de Bia em Indian Wells, Kartal disputou o qualifying e perdeu a última rodada , mas entrou na chave com a desistência de Sloane Stephens e venceu na estreia Varvara Lepchenko, de 38 anos.

Neste sábado, Bia teve um desempenho muito ruim no saque. Ela venceu menos da metade dos pontos com o primeiro saque (48,3%) contra mais de 70% da adversária. Com o segundo serviço, o desempenho foi ainda pior: 30% contra mais de 60% da britânica.