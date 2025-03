Bia Haddad é eliminada nas duplas em Indian Wells

No Masters 1000 de Indian Wells, voltou a vencer apenas nas duplas. Em parceria com a alemã Laura Siegemund, a paulista chegou às oitavas de final, onde foi derrotada pelas líderes do ranking, a tcheca Katerina Siniaková e a norte-americana Taylor Townsend, que este ano venceram o Australian Open e em 2024 foram campeãs em Wimbledon.