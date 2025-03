Bayern vence Leverkusen (2-0) e vai enfrentar Inter nas quartas da Champions

O Bayern de Munique venceu mais uma vez o Bayer Leverkusen, desta vez por 2 a 0 (5 a 0 no placar agregado), e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará a Inter de Milão.

O atacante inglês Harry Kane abriu o placar no início do segundo tempo (52') e se tornou assim o jogador inglês com mais gols marcados em uma edição da Champions, com dez.

O canadense Alphonso Davies ampliou (71') e garantiu para o Gigante da Baviera a classificação para a próxima fase da competição.

Na luta para conquistar seu 7º título do mais importante torneio europeu de clubes, com o incentivo de que a grande final será disputada na Allianz Arena, em Munique, o Bayern vai encarar nas quartas de final outro gigante do continente, a Inter, que nesta terça voltou a vencer o Feyenoord por 2 a 1, no estádio de San Siro (4 a 1 no placar agregado).

Será a 35ª vez na sua história que o Bayern vai disputar as quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida será no dia 8 ou 9 de abril, na Alemanha, e a volta uma semana depois, na Itália.

A virada parecia uma missão impossível para o Bayer Leverkusen, pelo resultado pesado sofrido em Munique (3-0), pela ausência por lesão de Florian Wirtz, principal trunfo ofensivo do atual campeão alemão, e porque nesta temporada a equipe do técnico Xabi Alonso não atingiu o nível que a levou no ano passado à dobradinha histórica (Bundesliga e Copa da Alemanha) e a sofrer apenas uma derrota em toda a temporada (diante da Atalanta na final da Liga Europa).

O Bayern começou dominando e Lukas Hradecky defendeu os dois primeiros chutes perigosos de Harry Kane (aos 5 e 15 minutos), enquanto o Leverkusen pecou pela falta de boas finalizações no primeiro tempo.

Depois do intervalo veio o balde de água fria para os donos da casa, quando Kane aproveitou um impasse na defesa para desviar um cruzamento no centro da área e abrir o placar (52').

Com este gol, Kane chega aos dez e se torna o primeiro jogador inglês da história a atingir esse número em uma edição da Liga dos Campeões.

Só então o Leverkusen reagiu, começando a chegar perigosamente à baliza defendida pelo jovem Jonas Urbig. Mas depois, Alphonso Davies apareceu para selar definitivamente a classificação num contra-ataque, com um chute cruzado dentro da área, após uma assistência de Kane (71').