Bayern leva virada do Bochum, mas mantém diferença de 8 pontos para Leverkusen no Alemão

O Bayer Leverkusen conheceu sua segunda derrota no Campeonato Alemão, após ser derrotado por 2 a 0 pelo Werder Bremen. Com isso, o Bayern segue na liderança, com 61 pontos, enquanto os comandados de Xabi Alonso permanecem com 53. Já o Bochum, apesar da vitória, segue na zona de rebaixamento, com 20, enquanto o Werder Bremen, com a vitória, chegou a 33 pontos e segue no meio da tabela.