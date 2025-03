Bayern de Munique vence Leverkusen (3-0) e fica perto das quartas da Champions

O Bayern de Munique se aproximou das quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), na Allianz Arena, no jogo de ida das oitavas de final, marcado pela lesão do goleiro Manuel Neuer.

Harry Kane abriu e fechou a vitória do Bayern, primeiro com um gol de cabeça (8') e depois em cobrança de pênalti (75').

Na artilharia da Champions, Kane soma oito gols, um a menos que Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e Robert Lewandowski (Barcelona).

"É um grande passo na direção certa. Tivemos problemas nos dois últimos anos contra este adversário, mas desta vez estávamos concentrados e com intensidade desde o início", comemorou o atacante inglês em declarações à plataforma DAZN.

O segundo gol do time bávaro foi um presente do goleiro Matej Kovar, que soltou uma bola levantada na área nos pés de Jamal Musiala, que não perdoou (54').

A noite para esquecer do Leverkusen também teve a expulsão do lateral francês Nordi Mukiele pouco depois do gol de Musiala (62').

- Lesão de Neuer -

Minutos antes da expulsão de Mukiele, Neuer reclamou de um problema muscular e pediu substituição. À espera de informações sobre a gravidade da lesão, o capitão do Bayern de Munique agora virou dúvida para o jogo de volta na próxima terça-feira, na BayArena.

Até agora, o Leverkusen soube segurar o Bayern em seus confrontos nesta temporada, com dois empates (0 a 0 e 1 a 1) nos dois turnos do Campeonato Alemão e principalmente com a eliminação do time de Munique nas oitavas de final da Copa da Alemanha com uma vitória como visitante por 1 a 0.

- Presente de Kovar -

Depois do gol de cabeça de Kane, o primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Bayern, que chegou a colocar uma bola no travessão com Musiala e contou com várias chances claras.

Na segunda etapa, o gol de Musiala após o erro grave de Kovar evidenciou o nervosismo do Leverkusen, que ficou em situação ainda mais complicada com a expulsão de Mukiele.

Os minutos finais foram de sofrimento para os visitantes, que viram como Kane fez o terceiro e deixou o mata-mata praticamente definido.

"Vai levar um tempo para eu processar esse jogo. Mas ainda não acabou. Coisas malucas já aconteceram no futebol antes, então lutaremos para que aconteçam de novo na semana que vem", disse o técnico do Leverkusen, Xabi Alonso.

Quem avançar neste duelo alemão vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Feyenoord e Inter de Milão, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 na Holanda.