Bayer Leverkusen vence duelo direto com Eintracht fora de casa e mantém perseguição ao Bayern

O Bayer Leverkusen conquistou um triunfo decisivo neste sábado para suas ambições no Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, o time goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 1 em um duelo direto pela vice-liderança da tabela. Com o resultado, o Bayer pode manter seu foco na perseguição ao líder Bayern de Munique.

Neste sábado, o Leverkusen precisou de pouco mais de 30 minutos para resolver a partida. Mesmo jogando longe dos seus domínios, o segundo colocado impôs um forte domínio no início do confronto, encurralou o Eintracht e marcou três gols no primeiro terço do confronto.