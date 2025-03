Barueri vence lanterna e se consolida no G-8 da Superliga feminina

Jheovana ataca para marcar mais um ponto para o Paulistano-Barueri. Daniel Mafra / Divulgação/Abel Moda Vôlei

A 20ª rodada da fase classificatória da Superliga Brasileira feminina de vôlei teve início na quinta-feira (7), com uma importante vitória do Paulistano-Barueri sobre o Brusque, fora de casa, por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/21 e 25/18, após 1h41min de partida.

Com o resultado, o time paulista chegou à sua nona vitória e com 25 pontos se consolida entre os oito que disputarão os playoffs, abrindo cinco de vantagem para Maringá-PR e Mackenize-MG, que aparecem na oitava e nona posição, respectivamente.

A vitória ainda garantiu que o Paulistano-Barueri não corre mais riscos de queda para a Superliga B de 2025-2026.

Já rebaixado, o time catarinense sofreu sua 19ª derrota e com apenas quatro pontos, sequer tem chances de sair da última posição até o final da competição.

Como foi o jogo

O confronto foi equilibrado nos dois sets iniciais, mas a equipe da casa não teve consistência para vencer uma das parciais. No terceiro, as visitantes dominaram as ações em quadra.

Os principais destaques do confronto foram a oposta Jheovana, que foi a maior pontuadora, com 18 acertos, seguida da ponta Aline Segato e da central Luzia, abas com 11 pontos.

O Troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra foi para a ponta Sabrina Groth, do Barueri, que teve 47% de eficiência no ataque, além de contribuir com o passe. Mas a camisa 10 fez questão de dividir o prêmio com Luzia.

— Eu quis compartilhar porque eu achei que ela fez um jogo muito bom hoje. A gente está acompanhando a evolução dela e do time todo. Ela mereceu mais do que eu. Achei que eu tive alguns momentos de dificuldade, não fiz um bom jogo analisando pessoalmente. Obrigado por terem votado, mas achei que ela (Luzia) brilhou muito. Fez uma sequência de saque muito importante quando a gente estava atrás, atacou super bem, bloqueou. Fez de tudo hoje — afirmou Sabrina.