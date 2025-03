Barcelona goleia Real Sociedad e recupera liderança do Espanhol

O Barcelona recuperou a liderança do Campeonato Espanhol com a vitória por 4 a 0 sobre a Real Sociedad neste domingo (2), em jogo válido pela 26ª rodada.

Gerard Martín (25') abriu o placar, Marc Casadó (29') ampliou, Ronald Araújo (56') fez o terceiro e Robert Lewandowski (61') selou a goleada do Barça.

Com a vitória, o time catalão soma 57 pontos, um à frente do Atlético de Madrid, que no sábado bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0.