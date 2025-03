Barcelona goleia a Real Sociedad e recupera a liderança isolada do Campeonato Espanhol

O Barcelona reencontrou o topo da classificação do Campeonato Espanhol neste domingo ao derrotar a Real Sociedad por 4 a 0, em partida válida pela 26ª rodada da competição. Apesar do favoritismo natural por jogar em casa, a missão dos anfitriões foi facilitada pela expulsão de Javi Lopez logo aos 17 minutos de confronto. Com o triunfo, o time do brasileiro Raphinha contabiliza 57 pontos, reassume a liderança e passa a ter um a mais que o Atlético de Madrid, segundo colocado. O Real Madrid, que perdeu no sábado o seu compromisso para o Betis, aparece no terceiro posto (54).