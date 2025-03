Atual campeão, United é eliminado da Copa da Inglaterra nos pênaltis pelo Fulham

Nova decepção para o Manchester United : o atual campeão da Copa da Inglaterra foi eliminado nas oitavas de final da competição , derrotado nos pênaltis pelo Fulham (4-3 após empate em 1 a 1), neste domingo (2), em Old Trafford.

O sueco Victor Lindelog e o holandês Joshua Zirkzee foram os Red Devils que erraram suas cobranças de pênalti diante do goleiro Bernd Leno.

A eliminação é mais um revés para o United, que vive momento muito complicado no Campeonato Inglês, onde ocupa apenas a 14ª posição.

A Liga Europa, com o confronto de oitavas de final contra a Real Sociedad começando nesta semana, é agora a única chance de título nesta temporada.

Como foi o jogo

No jogo deste domingo, o Fulham pressionou deste o início e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Calvin Bassey (45'+1) após cobrança de escanteio.