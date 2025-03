Atlético-MG x América-MG: qual horário e onde assistir a final do Campeonato Mineiro

O confronto entre Atlético-MG x América-MG, válido pela final do Campeonato Mineiro , será às 16h30min deste sábado (8). A partida ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Na primeira fase, o clássico ocorreu na Arena do Galo e as equipes empataram em 1 a 1. Fabinho abriu o placar para o Coelho, enquanto Bernard empatou.

Prováveis escalações para Atlético-MG x América-MG

Onde assistir a Atlético-MG x América-MG

Como chegam as equipes

Atlético-MG

O Galo avançou na Copa do Brasil, contra o Manaus, e está com moral. Porém, para a primeira partida da final, o time deve seguir sem Hulk. O atacante já ficou de fora da última partida, por estar se recuperando de lesão muscular. Cuca deve repetir o mesmo esquema da goleada contra o Manaus. A única mudança é a saída de Alisson, que está para fechar negócio com o Shakhtar, e a entrada de Deyverson em seu lugar.

América-MG

O Coelho caiu na primeira fase da Copa do Brasil, e desde então não entrou mais em campo. O time terá desfalques importantes. No gol, Matheus Mendes, herói da semifinal, não joga, já que está emprestado pelo Galo. No ataque, Benítez e Figueiredo, que sentiram na partida pela Copa do Brasil, ainda são dúvidas para William Batista.