Atlético-MG supera Corinthians e acerta com jovem atacante do Guarani

O Atlético-MG venceu a concorrência com o Corinthians e garantiu a contratação do atacante João Marcelo, destaque do Guarani no Campeonato Paulista deste ano. O jovem de 19 anos assinou contrato com o time mineiro até 2029, após uma negociação intensa entre os clubes interessados.

Os mineiros se anteciparam ao rival paulista e fecharam o acordo com o time de Campinas, que aceitou a proposta para não perder o jogador de graça.

João Marcelo havia chegado ao Guarani em julho do ano passado para reforçar o time sub-20, com um salário de R$ 1.500. Sua ascensão foi meteórica, chamando a atenção de grandes clubes após boas atuações na Copa São Paulo de Juniores e no Paulistão, no qual marcou quatro gols e deu duas assistências.

O Guarani tentou renovar seu contrato, que se encerraria em janeiro, mas as negociações não avançaram, e o clube precisou aceitar a venda ao Atlético-MG. Os valores da transferência não foram divulgados.

O Corinthians era um dos principais interessados no jogador e chegou a avançar nas conversas, especialmente depois que João Marcelo marcou um gol contra a equipe na Neo Química Arena. A diretoria do time da capital via no atacante uma peça promissora para o elenco, mas acabou sendo superada pela proposta do Atlético.

Além do Corinthians, clubes como o Barcelona B e o Grupo City monitoravam a situação do atleta, mas sem oficializar uma oferta.

Para convencer o Guarani a fechar o negócio, o Atlético-MG garantiu ao clube campineiro um porcentual sobre uma futura venda, além da possibilidade de emprestar jogadores para reforçar o time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A estratégia foi decisiva para levar João Marcelo a Belo Horizonte.

O Atlético enxerga o atacante como um reforço estratégico para o setor ofensivo. Com potencial para evoluir, João Marcelo chega para compor o elenco de Cuca e brigar por espaço entre os atacantes da equipe.