Atlético-MG anuncia a chegada do experiente zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras

Zagueiro deve estrear no Brasileirão. @Atletico / Divulgação

Poucos dias após fechar com o jovem chileno Ivan Román, o Atlético-MG anuncia a contratação de outro zagueiro. Desta vez, a aposta da diretoria mineira é na experiência. O clube acertou o empréstimo de Vitor Hugo, com passagem pelo Palmeiras, e que estava sem espaço no Bahia de Rogério Ceni, até o fim da temporada.

"O zagueiro Vitor Hugo é o novo reforço do Galo para 2025! O clube chegou a um acordo de transferência por empréstimo gratuito junto ao Bahia, e o atleta assina até dezembro desse ano. Ele chega para ser a 10ª contratação do elenco profissional na atual temporada e vira mais uma peça defensiva nas disputas do Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil", oficializou o Atlético-MG.

Aos 33 anos, Vitor Hugo estava no Bahia, onde não conseguiu se firmar, e vê em Belo Horizonte a chance de mostrar o futebol que o fez se transferir para a Fiorentina e também brilhar com a camisa do Palmeiras - foi campeão da libertadores em 2020.

— Espero representar dentro de campo toda essa massa atleticana. Estou feliz de estar aqui e ansioso para começar a treinar logo, rever os amigos, o professor Cuca, e estar na ativa para ajudar o Atlético — afirmou.