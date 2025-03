Escalações para Athletico-PR x Guarany de Bagé

Arbitragem para Athletico-PR x Guarany de Bagé

Como chega o Guarany de Bagé

O clube da Fronteira Oeste chega de forma inédita à segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Altos, por 2 a 1 , no Estrela D'Alva. No rigor da realidade, tudo feito pelo Índio na competição será pela primeira vez, inclusive a participação.

E será a primeira vez que o Guarany romperá as divisas do Mampituba para a disputa de uma partida oficial, de acordo com a assessoria do clube. O plano era atingir o marco na Série D.