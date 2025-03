Aston Villa volta a vencer Brugge e avança às quartas da Champions

Com total tranquilidade, o Aston Villa confirmou a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Club Brugge em casa por 3 a 0 nesta quarta-feira (12).

Depois de vencer na Bélgica o jogo de ida das oitavas por 3 a 1, o time inglês dissipou qualquer dúvida no Villa Park com os gols marcados no segundo tempo, com dois gols do espanhol Marco Asensio aos cinco e 16 minutos e um do holandês Ian Maatsen, aos 12.