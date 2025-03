Aston Villa vence Brugge (3-1) fora de casa e fica perto das quartas da Champions

O Aston Villa encaminhou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Brugge por 3 a 1 nesta terça-feira (4), na Bélgica, no jogo de ida das oitavas.

Com o resultado, o Aston Villa, apenas o 11º colocado do Campeonato Inglês, continua com sua brilhante campanha na Champions, depois de surpreender na primeira fase ao se classificar diretamente para as oitavas de final ficando entre os oito primeiros.