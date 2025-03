Arsenal atropela PSV (7-1) na Holanda e encaminha vaga nas quartas da Champions

O Arsenal deu um grande passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (4), ao atropelar o PSV Eindhoven por 7 a 1 na Holanda, no jogo de ida das oitavas.

Os gols de Jurrien Timber (18'), Ethan Nwaneri (21'), Mikel Merino (31'), Martin Odegaard (47' e 73'), Leandro Trossard (48') e Ricardo Calafiori (85') deixaram o confronto praticamente resolvido antes do jogo de volta, no dia 12 de março, em Londres.

"Estávamos fluidos, empolgados, motivados, famintos. Este é o mata-mata da Liga dos Campeões, mas jogamos assim durante toda a temporada", disse o meio-campista inglês Declan Rice.

Os 'Gunners', que no Campeonato Inglês estão a 13 pontos do líder Liverpool, mostraram uma versão implacável na Champions contra um PSV que no playoff de acesso às oitavas eliminou a Juventus.

No Philips Stadion, o time holandês começou assustando com uma finalização de Ismael Saibari que explodiu na trave (16').

A reação do Arsenal foi imediata. Timber, que começou na base do Ajax, completou na segunda trave um cruzamento de Declan Rice para abrir o placar, e apenas três minutos depois, Nwaneri fez o segundo.

O time inglês teve sorte quando o árbitro decidiu não mostrar o segundo cartão amarelo para o jovem Myles Lewis-Skelly. Consciente do risco de expulsão, o técnico Mikel Arteta decidiu trocar o jogador e colocar em campo Ricardo Calafiori antes do intervalo (35'). Àquela altura, Merino já havia marcado o terceiro aproveitando confusão na área do PSV.

"Essa é a beleza do futebol", declarou Arteta à plataforma Prime Video. "Temos que nos concentrar no que sabemos fazer, fazer o nosso melhor. E o que acontece, ninguém sabe. Ninguém tem a carta mágica, a resposta certa, porque é um jogo muito aleatório em que tudo pode acontecer".

O atacante Noa Lang marcou para os holandeses no final do primeiro tempo (43'), mas logo na volta para a segunda etapa o capitão Odegaard e Trossard aumentaram a vantagem do Arsenal.

Na sequência, Odegaard fez seu segundo gol na partida e Calafiori fechou a goleada que encaminha a vaga dos 'Gunners' para enfrentar o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid nas quartas de final.