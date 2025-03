Antiga organização de taekwondo levanta suspeitas de espionagem em Viena

No entanto, a instituição não é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, que tem como interlocutor seu concorrente sul-coreano, a Federação Mundial de Taekwondo (WT), criada em 1980 e cujas "regras, práticas e atividades" estão "de acordo com a Carta Olímpica", segundo o COI.

Por outro lado, para a dissidente Jihyun Park, que fugiu de sua terra natal, a Coreia do Norte, antes de encontrar refúgio no Reino Unido, Ri Yong Son "absolutamente não é um esportista". "Ele, sua esposa e seu filho são agentes", disse ela à AFP.

O diretor dos serviços de inteligência austríacos, Omar Haijawi-Pirchner, confirmou que presta uma atenção "particular" à Coreia do Norte, junto à Rússia, Irã, e China. No entanto, para o especialista Siegfried Beer, o pequeno país da Europa Central (9,2 milhões de habitantes) "não tem os meios para investigar seriamente" possíveis atividades clandestinas.

Também não ajuda o fato de a imprensa local suspeitar que a Coreia do Norte imprimiu seus passaportes no país alpino por anos, onde Kim Kwang-sop, cunhado do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, foi embaixador por 27 anos, até 2020.