Americano brilha no vert e garante vaga direta na final do STU Pro Tour em Porto Alegre; Gui Khury também avança

Além das disputas no mini ramp, o STU Pro Tour recebeu, neste sábado (29), as primeiras baterias do vert, modalidade que só conta com categoria masculina na competição. O evento foi disputado no trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, e terá as semifinais neste domingo (30), a partir das 16h5min, e a final, a partir das 17h25min.