Alcaraz supera Cerundolo e enfrenta algoz de João Fonseca pelas semifinais de Indian Wells

Firme em seu objetivo de alcançar o terceiro título consecutivo em Indian Wells, Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, fez mais uma vítima na madrugada desta sexta-feira, ao derrotar o argentino Francisco Cerundolo (26º) em sets diretos. Com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), ele definiu o confronto em 1h43 e se garantiu na semifinal da competição.

O adversário da próxima etapa já está definido. Responsável pela eliminação do brasileiro João Fonseca na competição, o tenista britânico Jack Draper, 14º do ranking, vai ter a missão de tentar desbancar o favoritismo do espanhol.

As semifinais do torneio americano estão marcadas para o sábado. O outro finalista vai sair do confronto entre o tenista russo Daniil Medvedev, sexto no ranking da ATP, contra o rival dinamarquês Holger Rune (13º).