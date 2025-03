Alan Patrick e Borré treinam com bola e ficam perto de retorno no Internacional

Titulares absolutos e destaques na temporada passada, Alan Patrick e Borré estão perto de voltar a reforçar o Internacional. Ambos se recuperaram de lesões, trabalharam com bola nesta quinta-feira, mas o clube faz mistério sobre possível retorno no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado, na Arena Grêmio.

O técnico Roger Machado vem escondendo todas as informações possíveis ao arquirrival Grêmio, que busca o octacampeonato, e as atividades estão sendo realizadas com portões fechados no CT Parque Gigante. O clube apenas divulgou fotos do meia e do atacante participando da atividade com bola.

O caso do meia e capitão Alan Patrick foi menos grave. Ele tratava de uma entorse no tornozelo direito sofrida diante do São Luiz, ainda na fase de classificação. O clube trabalhou com tempo de recuperação de três semanas, já cumpridas, o que traz esperanças ao torcedor.

O camisa 10 tria até condições de atura os 90 minutos, de acordo com a imprensa gaúcha. Com Alan Patrick em campo, Roger Machado ganha na experiência e nas bolas paradas, sejam escanteios ou faltas, especialidade de seu armador.