Zverev sofre, mas vence batalha com dois tie-breaks e avança às quartas do Rio Open

Alexander Zverev teve mais uma batalha no saibro carioca. Na noite desta quarta-feira, o número 2 do mundo precisou de 2h28 para superar o casaque Alexander Schevchenko, 103º do ranking, e garantir vaga nas quartas de final do Rio Open. Apesar da dificuldade, o alemão triunfou em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (8/6).