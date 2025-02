Zubeldía e São Paulo: qual o futuro do técnico no clube após 5 derrotas e problemas na defesa?

Luis Zubeldía deve completar um ano no comando do São Paulo em abril. Com contrato até o fim de 2025, o técnico argentino encara, neste começo de ano, a maior pressão desde que chegou ao clube. Já são cinco jogos sem vencer no Paulistão. As exibições não ajudam e mostram um time com desempenho pior ao que encerrou 2024.

Desde que o São Paulo garantiu a vaga na Libertadores, ao empatar com o Atlético-MG por 2 a 2, na 35ª rodada do Brasileirão 2024, o time não chegou nem perto das melhores exibições que apresentou no ano passado. Considerado o período desta partida até aqui, foram 16 jogos: seis derrotas, seis empates e apenas quatro vitórias.

Todos os triunfos foram no Campeonato Paulista. O único em que o time passou sem tomar gols foi contra o Guarani (1 a 0). As outras foram sobre Corinthians (3 a 1), Portuguesa (2 a 1) e Mirassol (4 a 1). Foram duas falhas defensivas que permitiram que a Ponte Preta virasse em pleno MorumBis, na noite de quarta-feira.

Apesar da instabilidade, o time já tinha garantida a vaga no mata-mata do Paulistão e jogará contra o Novorizontino. Internamente, o departamento de futebol apoia o treinador e sua comissão técnica. Há o entendimento de que não há por que fazer terra arrasada. Zubeldía argumenta que o time irá melhorar até que comecem as competições nacionais e a Libertadores, no fim de março.

Após a derrota para a Ponte Preta, Lucas Moura conversou com a imprensa na zona mista e afirmou que Zubeldía tem "total apoio" do grupo de jogadores. "A culpa é muito mais dos jogadores do que dele. A gente tem plena consciência que precisa melhorar. Não é normal essa sequência de resultados com o elenco que a gente tem", avaliou o jogador, que é uma das lideranças do plantel são-paulino. O camisa 7 ainda garantiu que "não há desespero", já que a classificação está garantida e trata a má fase com um sinal de alerta.

SÃO PAULO ENCARA DESAFIO FISCAL EM 2025

Com obrigação de fechar o ano em superávit, como demanda do FIDC (Fundo de investimento em direitos creditórios) que amortiza a dívida financeira do clube, o São Paulo lida com um teto de gastos em 2025. Foi feita uma limpa no elenco, e o departamento de futebol teve limitações para a janela de transferências.

Recentemente, problemas no fluxo de caixa atrasaram pagamentos. Na fala aos repórteres da zona mista, Lucas Moura negou que os resultados ruins tenham relação com atrasos de pagamentos referentes a luvas e premiações.

Segundo o Estadão apurou, não há falta de pagamentos de salários. Entre as dívidas são-paulinas, veio à tona um débito com o Grêmio, por atraso no pagamento pelo atacante Ferreirinha. Chegou a circular a informação de que o clube gaúcho iria recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CRND) da CBF. Entretanto, a reportagem do Estadão ouviu que as direções devem resolver a situação amigavelmente.