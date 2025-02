Zé Rafael é oficializado no Santos até dezembro de 2027 com boas-vindas de Zé Love

O Santos anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contração de Zé Rafael, volante ex-Palmeiras. E para comunicar a notícia, o time da Vila Belmiro publicou um vídeo nas redes sociais em que um famoso "Zé" da história do clube dá as boas-vindas ao reforço.

Zé Love, campeão da Libertadores com o Santos, em 2011, desejou felicidade a Zé Rafael e mandou uma camiseta da equipe alvinegra ao novo jogador do técnico Pedro Caixinha, que vestiu o presente e apareceu com o uniforme.

"O Santos Futebol Clube segue reforçando a equipe para a temporada de 2025 e oficializou nesta quarta-feira (26) a contratação do volante Zé Rafael. Ex-Palmeiras, o atleta de 31 anos chega ao Peixe de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027", anunciou o clube.

O Palmeiras vendeu o meio-campista de 31 anos por 2,5 milhões de euros - cerca de R$ 15,5 milhões. O jogador assinará contrato de três temporadas. Zé Rafael considerou que não teria mais espaço no Palmeiras como antes. O clube entendia que, se quisesse, o atleta poderia continuar e brigar para reaver sua titularidade, mas não dificultou a saída do meio-campista, uma dos personagens mais importantes do time nos últimos anos.

O atleta não manteve no ano passado o mesmo desempenho mostrado anteriormente principalmente por questões físicas. Um problema crônico na coluna atrapalhou muito em 2024 e o deixou de fora de jogos importantes. Ele perdeu a titulares para Aníbal Moreno, que hoje forma a dupla de volantes ao lado de Richard Ríos.