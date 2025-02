Yann Sommer, goleiro da Inter de Milão, passa por cirurgia na mão direita

"Nesta sexta-feira à tarde, Yan Sommer foi operado no Instituto Humanitas Pio X, em Milão, para reduzir e reparar sua fratura na cabeça da falange proximal do polegar direito", explicou a Inter em comunicado.

Com a ausência de Sommer, o titular no gol da Inter deve ser o espanhol Josep Martínez, que chegou ao clube no início da temporada vindo do Genoa. Seu único jogo pelos 'nerazzurri' foi a vitória por 2 a 0 sobre a Udinese na Copa da Itália.