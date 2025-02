Wendell é oficializado no São Paulo: 'Feliz por estar aqui e espero retribuir dentro de campo'

"Bem-vindo, Wendell! O Tricolor acertou a contratação do lateral-esquerdo Wendell, que estava no Porto (POR) e acumula convocações para a Seleção Brasileira. O jogador assinou contrato até 31 de dezembro de 2027", oficializou o São Paulo em suas redes sociais.

Com o acordo assinado, Wendell agora se prepara para a estreia oficial com a meta de retribuir todo o carinho que vem recebendo dos são-paulinos mesmo quando ainda estava vinculado ao Porto, sob risco de chegada somente no meio do cano.

"Seguimos trabalhando para tornar o elenco mais forte e competitivo, a ponto de trazermos um jogador com larga experiência na Europa e que está sempre no radar da seleção brasileira, com convocações recentes. O Wendell chega com muita vontade e com certeza vai nos ajudar muito", concluiu o diretor de futebol Carlos Belmonte.