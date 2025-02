Vini Jr. tem desejo de ficar no Real 'por muito tempo', apesar de interesse da Arábia Saudita

Eleito melhor jogador da partida contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, Vinícius Júnior é o grande nome da equipe de Carlo Ancelotti. E, se depender do atacante, continuará a ser, por muitos anos. Na terça-feira, o camisa 7 do clube merengue revelou que deseja renovar seu vínculo para a permanecer na Espanha, apesar do interesse da Arábia Saudita na sua contratação.

"Eu não sei de nada, ninguém conversou comigo (da Arábia Saudita). Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais, e eu quero fazer história", afirmou Vini Jr. ao canal TNT Sports, após a partida. Desde agosto, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla inglês) lidera as negociações pelo atacante com seu estafe.

A proposta no último era de R$ 1 bilhão por um contrato de cinco anos com o Al-Ahli. À época, o atacante ficou mexido pela possibilidade de se transferir para o Oriente Médio, mas a disputa dos prêmios de melhor do mundo o fez permanecer na Espanha.

A ideia, pelo menos até aqui, é de renovar seu vínculo com o Real Madrid, que se encerra em junho de 2027. Ainda não houve uma proposta oficial do clube merengue, segundo apurou o Estadão, o que deve ocorrer após as conversas de Vini Jr. com o presidente Florentino Pérez.

"É muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas eu sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por muito tempo, de poder fazer história", disse. Desde que chegou à Espanha, em 2019, já conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, marcando gol em ambas as decisões, contra Liverpool e Borussia Dortmund.

O atacante, atual melhor do mundo segundo o prêmio The Best, da Fifa, dominou o duelo de ida dos playoffs da competição europeia - vitória por 3 a 2, de virada, com uma assistência de Vini -, em uma partida que começou com provocações da torcida inglesa pela vitória de Rodri, volante do City, na Bola de Ouro.

No Etihad Stadium, torcedores estenderam um bandeirão com a música do Oasis "Stop Crying Your Heart Out" ("pare de chorar com todo o seu coração", em tradução livre), e uma foto de Rodri beijando a Bola de Ouro. "Nunca tive medo de nenhuma torcida, de nada que acontece dentro de campo, e a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionado, fico com mais vontade de fazer gols e fazer uma grande partida", afirmou, motivado.