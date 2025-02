Vice-prefeito de Rio Preto pede licença do cargo após acusação de racismo em jogo do Palmeiras

Fábio Marcondes (PL), vice-prefeito de São José do Rio Preto, pediu licença do cargo após ser acusado de racismo por chamar um segurança do Palmeiras de "macaco velho". O caso ocorreu na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, depois da vitória do time alviverde sobre o Mirassol, por 3 a 2, neste domingo. Ele alegou "prescrição médica" para se afastar da função e também pediu exoneração do cargo de secretário de Obras do município.