Velejadoras do RS vencem Campeonato Brasileiro de 420

Antônia Gick e Melissa Paradeda, do Veleiros do Sul e do Clube dos Jangadeiros, respectivamente, fecharam a competição com com quatro vitórias nas 10 regatas realizadas, e 19 pontos no total

