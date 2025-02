Vasco sofre, mas bate União Rondonópolis na Copa do Brasil; Rony faz em triunfo do Atlético-MG

O Vasco sofreu, mas conseguiu fazer jus ao favoritismo ao derrotar o União Rondonópolis por 3 a 0, nesta terça-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Vegetti, de pênalti, Rayan e Hugo Moura, nos minutos finais, colocaram o clube carioca na próxima fase da competição.

O adversário do Vasco sairá do confronto entre Barcelona e Nova Iguaçu, que acontecerá no dia 26 de fevereiro, às 20h. O clube cruzmaltino é o segundo classificado até o momento, já que, mais cedo, o Atlético-MG carimbou sua vaga ao derrotar o Tocantinópolis-TO por 2 a 0.

O Vasco começou o primeiro tempo com uma postura agressiva, pressionando o União desde os minutos iniciais. A primeira grande chegada aconteceu logo aos oito minutos, quando Paulo Henrique avançou pela direita e acionou Philippe Coutinho na esquerda. O camisa 11 mostrou categoria ao limpar a marcação e cruzar na medida para Vegetti, que subiu bem, mas cabeceou por cima do gol. Apesar do domínio vascaíno, o goleiro Fernando começou a se destacar, demonstrando segurança para manter o placar inalterado.

Aos 12, o time carioca voltou a assustar com uma bela jogada construída por Paulo Henrique, que encontrou Hugo Moura em boa posição. O volante teve a visão para tocar para trás, onde Coutinho apareceu livre para finalizar rasteiro. No entanto, Fernando mostrou reflexo apurado e fez mais uma grande defesa, frustrando a torcida carioca. O Vasco seguia rondando a área adversária, trocando passes com qualidade e buscando abrir o marcador.

O momento mais perigoso da primeira etapa aconteceu aos 19, quando o Vasco construiu uma bela jogada coletiva. Piton cruzou com precisão para Vegetti, que finalizou de voleio, exigindo mais uma defesa espetacular de Fernando. O União, por sua vez, praticamente se limitou a defender, tentando segurar o ímpeto do adversário. Mesmo sem criar chances ofensivas, a equipe conseguiu segurar o empate até o intervalo, graças à atuação inspirada de seu goleiro.

No segundo tempo, a maré ruim de Vegetti finalmente chegou ao fim. Logo aos três minutos, o atacante mostrou sua presença de área ao ser derrubado por Márcio Luiz, levando o árbitro a marcar o pênalti sem hesitação. Com confiança, o próprio Vegetti assumiu a cobrança e bateu com precisão, balançando as redes e colocando o Vasco na frente do placar, para alívio da torcida cruzmaltina.

Na reta final, o Vasco fez mais dois. Payet limpou a marcação e cruzou para Rayan fazer 2 a 0, aos 36. Mais tarde, aos 44, o francês acionou Hugo Moura, mas a bola bateu em Tchê Tchê antes de sobrar para o volante, que pegou de primeira para selar o triunfo.

ATLÉTICO-MG AVANÇA COM GOLS DE RONY E HULK

Com gols de Hulk e Rony, o Atlético-MG garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Tocantinópolis no estádio Ribeirão. A vitória, porém, veio com doses de sofrimento, já que os gols só saíram nos minutos finais da partida, afastando o risco de um resultado inesperado e evitando um vexame. O ex-palmeirense balançou as redes pela primeira vez com a camisa atleticana.