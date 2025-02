Vasco Matos desiste de investida do Botafogo e vai permanecer como técnico do Santa Clara

Depois de estar muito próximo de um acordo para assumir o comando do Botafogo, a negociação envolvendo o treinador Vasco Matos e o clube carioca sofreu uma reviravolta. Nesta quarta-feira, o Santa Clara, de Portugal, anunciou renovação de contrato do profissional até junho de 2027.

"Vasco Matos até 2027! Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita paixão pelos Açores", postou o clube português em suas redes sociais festejando a permanência do profissional à frente do elenco profissional.

Um dos motivos que travaram a vinda de Vasco Matos foi o fato de a licença do treinador português não ser compatível com as exigências da Conmebol para comandar a equipe em partidas da Libertadores.