Valencia vence Leganés (2-0), adversário direto na luta pela permanência na 1ª divisão

Os gols de Cristhian Ibarguen (29') e do franco-guineense Mouctar Diakhaby (40') impulsionaram a equipe 'Ché' para a décima oitava posição da tabela, com 22 pontos, um a menos que a equipe madrilenha, décima sétima.

Com esta vitória, o clube valenciano vira a página da eliminação da Copa do Rei nas quartas de final contra o Barcelona, na quinta-feira, após sofrer uma dura goleada de 5 a 0.

Mais cedo, o Getafe obteve um ótimo resultado ao vencer o Alavés por 1 a 0 no País Basco graças a um pênalti convertido pelo uruguaio Mauro Arambarri, e assim subiu para a décima quarta colocação, com 27 pontos, enquanto o Alavés caiu para a penúltima posição, com 21 pontos.