United encara Real Sociedad e o Tottenham enfrenta o AZ Alkmaar pelas oitavas da Liga Europa

A Uefa definiu nesta sexta-feira os jogos que vão compor as oitavas de final da Liga Europa 2024/2025. O sorteio, que foi realizado na sede da entidade, em Nyon, na Suíça, indicou ainda o chaveamento até decisão do torneio europeu. Entre os principais confrontos, o Manchester United joga contra o Real Sociedad enquanto o Tottenham desafia o AZ Alkmaar.

Seguindo o formado do sorteio da Liga dos Campeões, os times que se classificaram diretamente para as oitavas de final vão decidir a vaga jogando sob o apoio de sua torcida. Os jogos são de ida e volta e, no caso de empate, haverá prorrogação e disputa de pênaltis.