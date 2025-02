União Corinthians volta ao G-4 do NBB

Jon dos Anjos marcou 9 pontos e pegou 6 rebotes. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

O União Corinthians venceu o Vasco da Gama por 84 a 71, na quinta-feira (6) à noite, e com 13 vitórias em 22 partidas está de volta ao G-4 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Em casa e com o apoio de 3.300 torcedores, o time de Santa Cruz do Sul começou superior e fez 12 a 7, mas os cariocas reagiram e com Eugeniusz acertando dois arremessos de fora viraram o placar. No final do período, vantagem mínima para os visitantes que terminaram com 26 a 23, com Paulo Scheur marcando seis pontos.

O segundo quarto teve predomínio das defesas, o que acelerou os erros de ambas as equipes e terminou com um placar baixo de 13 a 10 para ao time gaúcho e a igualdade em 36 pontos no intervalo.

Mas no terceiro período o jogo voltou à intensidade inicial e o União Corinthians foi mais efetivo no ataque e assumiu a liderança no placar. O grego Rafail Lanaras liderava as ações da equipe da casa e marcou 10 pontos, além de contribuir com dois rebotes. o experiente Marquinhos respondia pelo lado vascaíno e com três pontos e três assistências comandou a equipe carioca ao lado do armador Jamaal Smith, que fez cinco pontos. Com 26 a 20 neste terceiro quarto, o time de Santa Cruz do Sul chegou aos 10 minutos decisivos liderando por 62 a 56.

O quarto período começou com o Vasco melhor e reduzindo a diferença para dois (62 a 60). Com uma corrida de 9 a 0, o União Corinthians abriu vantagem e administrou até o final, fechando o jogo em 84 a 71.

Com 25 pontos, sete rebotes e três assistências, Lanaras fo io nome do jogo. O time gaúcho ainda contou com boas atuações do argentino Jony Machuca, autor de 18 pontos, além de duas assistências e dois rebotes e de Vithinho, que terminou com 16 pontos, oito assistências e quatro rebotes.

Já o Vasco perdeu a 12ª em 24 atuações e é o 11º colocado. O cestinha do time vascaíno foi Paulichi, com 18 pontos.

Agora, o União Corinthians terá pela frente mais um carioca e novamente no ginásio Arno Frantz. Neste sábado, (8), a equipe comandada por Rodrigo Silva encara o Botafogo, lanterna do NBB e que perdeu para o Caxias Basquete por 78 a 67. A partida está marcada para às 17 horas.